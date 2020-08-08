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فيديو جراف

فيديو جراف.. الإسكان تنفذ 30 ألف شقة بسعر التكلفة

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:01 م
شقق الاسكان
شقق الاسكان
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آمنة عبدالعظيم - إعداد: ايمان عبداللطيف

تجهز وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للإعلان عن طرح وحدات سكنية بمشروعها الجديد "سكن لكل المصريين" للفئات الأعلى في الدخل.


قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة بدأت فى تحديد الأراضى التى سيتم تخصيصها لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سكن كل المصريين.


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الوحدات تقع بمواقع مميزة بالمدن الجديدة ، ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالى.

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