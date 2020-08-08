الإسكان تنفذ 30 ألف شقة 110 متر مربع بسعر التكلفة.. تفاصيل





وأوضح عباس لـــ"صدى البلد، أن المواقع التى تم تحديدها مميزة وتغطي المرحلة الأولى بعدد 30 ألف شقة بمساحة نحو 110 متر مربع لكل وحدة.





أن الوحدات سيتم تخصيصها للمستفيدين بتكلفة الإنشاء فقط، لذوى الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعى ، بهدف مساعدة تلك الفئة فى توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة. وتابع معاون الوزير،



المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.

يذكر أن وزارة الإسكان خلال آخر 6 سنوات قامت بتنفيذ نحو مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة : "الاجتماعى، المتوسط بأنواعه، الفاخر، و المناطق العشوائية غير الآمنة "، من أجل تحقيق رغبةفى تملك مسكنهم الخاص.