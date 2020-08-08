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اقتصاد

الإسكان تنفذ 30 ألف شقة 110 متر مربع بسعر التكلفة.. تفاصيل

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:03 ص
شقق اسكان اجتماعى
شقق اسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة بدأت فى تحديد الأراضى التى سيتم تخصيصها لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سكن كل المصريين.

وأوضح عباس لـــ"صدى البلد، أن المواقع التى تم تحديدها مميزة وتغطي المرحلة الأولى بعدد 30 ألف شقة بمساحة نحو 110 متر مربع لكل وحدة.

وتابع معاون الوزير،  أن الوحدات سيتم تخصيصها للمستفيدين بتكلفة الإنشاء فقط، لذوى الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعى، بهدف مساعدة تلك الفئة فى توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة.

يذكر أن وزارة الإسكان خلال آخر 6 سنوات قامت بتنفيذ نحو مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة : "الاجتماعى، المتوسط بأنواعه، الفاخر، و المناطق العشوائية غير الآمنة"، من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.
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