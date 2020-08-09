نقل البرلمان تناقش اتفاقيات توريد خاصة بالسكة الحديد والموانىء.. 16 أغسطس

قال النائب أحمد الخشب ، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن لجنة النقل ستعقد إجتماعاتها يومى الأحد 16 أغسطس والأثنين 17 أغسطس لمناقشة عدد من اتفاقيات توريد خاصة بالسكة الحديد والموانىء.





أشار الخشب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإجتماع سيناقش اتفاقيات قروض خاصة بمترو الأنفاق ، بالإضافة إلى مناقشة ملف تطوير السكة الحديد.





ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.





وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.





وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.





كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.