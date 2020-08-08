لن نستبدل تركيا بإيران.. كاتب لبناني: نرغب في العودة إلى حضن الدول العربية

قال الكاتب السياسي اللبناني، مكرم رباح، إننا نرغب في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان





وأضاف مكرم رباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "نريد ان نعود إلى حضن الدول العربية الذي حرمنا منه حزب الله".





وتابع مكرم رباح: " حزب الله مجموعة من المجرمين يسيطرون على لبنان".





واكمل مكرم رباح: "تركيا لديها طموحات بأن يكون لها مكان في لبنان ولن نستبدل إيران بتركيا او اي دولة أخرى ولا نطالب بانتداب اي دولة في لبنان".





ولفت مكرم رباح: " نطالب ان يكون لبنان دولة طبيعة تتعاون مع كل الدول".