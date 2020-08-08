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لن نستبدل تركيا بإيران.. كاتب لبناني: نرغب في العودة إلى حضن الدول العربية

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:42 م
لبنان
لبنان
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هاني حسين
قال  الكاتب السياسي اللبناني، مكرم رباح، إننا نرغب في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان.

وأضاف مكرم رباح  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "نريد ان نعود إلى حضن الدول العربية الذي حرمنا منه حزب الله".

وتابع مكرم رباح: "حزب الله مجموعة من المجرمين يسيطرون على لبنان".

 واكمل مكرم رباح: "تركيا لديها طموحات بأن يكون لها مكان في لبنان ولن نستبدل إيران بتركيا او اي دولة أخرى ولا نطالب بانتداب اي دولة في لبنان".

 ولفت مكرم رباح: " نطالب ان يكون لبنان دولة طبيعة تتعاون مع كل الدول".
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