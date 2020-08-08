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لن نقبل بهذا الوضع.. وزير العدل اللبناني السابق: الدعوة لانتخابات مبكرة غير كاف

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:55 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
قال  اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق، إنه لا يعقل تخزين مواد شديدة الانفجار في مرافق استراتيجية  مثل مرفا بيروت.

وأضاف ريفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   لن يقبل اللبنانيون استمرار الوضع كما هو عليه ".

وتابع اشرف ريفي:"  هناك  فاصل كبير بين الطبقة السياسية الحاكمة وبين الشعب اللبناني ".

وأكمل :"  نرغب في طبقة سياسية وطنية تحقق طموحات الشعب اللبناني، تعمل على تقوية علاقات لبنان مع الدول العربية ".

وأكمل أشرف ريفي:"  لن نسمح لـ حسان دياب بالتواجد على رأس الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة غير كاف".

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