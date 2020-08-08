حزب الله والإخوان.. إعلامية كويتية: أدوات إيران تخرب المنطقة بإيعاز مخابراتي من دول معادية

وصفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، خطاب الرئيس اللبنانى ميشال عون للشعب اللبنانى بـ "الفاقد لمعانيه والاستفزازي"، لافتة إلى أنه زاد من حدة الغضب لدى الشعب اللبنانى بعدما حاول إبعاد التهمة عن حزب الله وكأنه يبرئه من الجريمة.

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وأوضحت الرشيد، فى تصريحات لـ صدى البلد"، أن ما حدث فى لبنان وكان سيحدث فى البحرين وأيضا من فساد فى الكويت ليس صدفة بل تم بإدارة الدول المعادية إيران وتركيا عن طريق خونة الداخل وأذرع إيران فى المنطقة حزب الله والجماعة الإرهابية جماعة الإخوان وبإيعاز من مخابرات دول معادية وحكومات الظل الخفية.

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وأضافت الرشيد، أن حسن نصرالله زرعته إيران فى لبنان وهو إيراني الأصل وليس لبنانى حليف لطهران ولإسرائيل الهدف من وجوده تخريب لبنان ودائما ما يردد عبارة "لبنان إيرانية" رغم أنها لا تربطها حدود ولا تمت بصلة لدولة إيران.

وحذرت الرشيد، من ترتيبات جديدة ستتم فى المنطقة بعد تفجيرات مرفأ بيروت وضبط السلطات البحرينية خلية إرهابية بحوزتها ترسانة أسلحة قادمة من إيران.

وخرج آلاف المحتجين في وسط بيروت للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها؛ تعبيرا عن غضبهم بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي، ووقعت اشتباكات حادة بين المتظاهرين والقوى الأمنية أدت لوقوع أكثر من 100 جريح، كما أعلنت القوى الأمنية عن مقتل عنصر من عناصرها نتيجة الاشتباكات.

خرج آلاف المحتجين بعد ظهر السبت في ساحة الشهداء بوسط بيروت للمشاركة في مظاهرة للتنديد بتعامل الحكومة مطالبين باسقاط الطبقة السياسية بعد وقوع أكبر انفجار تشهده بيروت في تاريخها.

وقامت القوى الأمنية اللبنانية باستخدام الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون اختراق حاجز والوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت اليوم السبت في حين سُمع دوي إطلاق نار مع تنامي الاحتجاجات على الانفجار المدمر الذي وقع بالمدينة يوم الثلاثاء.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابت 110 أشخاص خلال المظاهرات بوسط بيروت ونقل 32 للمستشفيات.