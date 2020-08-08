AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب الله والإخوان.. إعلامية كويتية: أدوات إيران تخرب المنطقة بإيعاز مخابراتي من دول معادية

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:14 م
إيران- تركيا - إسرائيل
إيران- تركيا - إسرائيل
Advertisements
مـيـس رضـا

وصفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، خطاب الرئيس اللبنانى ميشال عون للشعب اللبنانى بـ "الفاقد لمعانيه والاستفزازي"، لافتة إلى أنه زاد من حدة الغضب لدى الشعب اللبنانى بعدما حاول إبعاد التهمة عن حزب الله وكأنه يبرئه من الجريمة. 

اقرأ أيضًا:-

إخفاء أدلة وتهديدات بالقتل.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

وأوضحت الرشيد، فى تصريحات لـ صدى البلد"، أن ما حدث فى لبنان وكان سيحدث فى البحرين وأيضا من فساد فى الكويت ليس صدفة بل تم بإدارة الدول المعادية إيران وتركيا عن طريق خونة الداخل وأذرع إيران فى المنطقة حزب الله والجماعة الإرهابية جماعة الإخوان وبإيعاز من مخابرات دول معادية وحكومات الظل الخفية.

 

 شاهد أيضًا:-

الوضع لا يحتمل.. تيار المستقبل في لبنان يطالب باستقالة جميع المسئولين.. فيديو


وأضافت الرشيد، أن حسن نصرالله زرعته إيران فى لبنان وهو إيراني الأصل وليس لبنانى حليف لطهران ولإسرائيل الهدف من وجوده تخريب لبنان ودائما ما يردد عبارة "لبنان إيرانية" رغم أنها لا تربطها حدود ولا تمت بصلة لدولة إيران.

 

وحذرت الرشيد، من ترتيبات جديدة ستتم فى المنطقة بعد تفجيرات مرفأ بيروت وضبط السلطات البحرينية خلية إرهابية بحوزتها ترسانة أسلحة قادمة من إيران. 

 

وخرج آلاف المحتجين في وسط بيروت للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها؛ تعبيرا عن غضبهم بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي، ووقعت اشتباكات حادة بين المتظاهرين والقوى الأمنية أدت لوقوع أكثر من 100 جريح، كما أعلنت القوى الأمنية عن مقتل عنصر من عناصرها نتيجة الاشتباكات.

 

خرج آلاف المحتجين بعد ظهر السبت في ساحة الشهداء بوسط بيروت للمشاركة في مظاهرة للتنديد بتعامل الحكومة مطالبين باسقاط الطبقة السياسية بعد وقوع أكبر انفجار تشهده بيروت في تاريخها.

 

وقامت القوى الأمنية اللبنانية باستخدام الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون اختراق حاجز والوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت اليوم السبت في حين سُمع دوي إطلاق نار مع تنامي الاحتجاجات على الانفجار المدمر الذي وقع بالمدينة يوم الثلاثاء.

 

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابت 110 أشخاص خلال المظاهرات بوسط بيروت ونقل 32 للمستشفيات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل 4 سنوات.. شاهد.. حسن نصرالله يروي سيناريو تفجير يشبه انفجار بيروت

بعد انفجار مرفأ بيروت..بيان مهم للجيش اللبناني لإخلاء المنطقة

انفجار بيروت.. محتجون يهاجمون​ وزيرة ​العدل اللبنانية ويطالبونها بالاستقالة​

شاهد.. لقطات جديدة من عمليات انتشال ضحايا انفجار مرفأ بيروت

فى أول تحرك بعد انفجار المرفأ.. مواجهات بين محتجين وقوات الأمن ببيروت.. فيديو

محتجون لبنانيون يهاجمون وزيرة العدل.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. بيرلو مديرا فنيا لـ يوفينتوس خلفا لـ ساري

ضحية عقار المنصورة.. أخرج والدته من المنزل وعاد للحصول على ممتلكاتهما فانهار عليه المنزل

ضابط يقتل لصين حاولا سرقة ركاب أتوبيس.. فيديو

بعد مظاهرات اليوم.. راغب علامة يطالب باستقالة الحكومة اللبنانية

لبنان عند مصر حاجة كبيرة جدا.. سيد علي: يا ريت العالم كان سمع كلام السادات في 76.. فيديو

عندما يجتمع الشيطان والمرأة.. سحر تثأر لشقيقها في جريمة تهز طوخ بالقليوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد

أبيض شفاف.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها بفستان الزفاف فى ليلة العمر.. شاهد