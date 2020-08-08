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توك شو

8 مفقودين حتى الآن.. محافظ بيروت: ماكرون كان مذهولا من حجم الدمار بـ المرفأ

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:00 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
قال  مروان عبود محافظ بيروت، إن  عمليات البحث عن المفقودين مستمرة حتى الآن  لانه مازال هناك مفقودين.

وأضاف مروان عبود  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    8 افراد مفقودين حتى الآن بعد انفجار مرفأ بيروت .

وأكمل :"   الرئيس الفرنسي ماكرون كان يسأل عن حجم الدمار في بيروت وشرحت له كيف بدا الانفجار ".


 ولفت مروان عبود:"   ماكرون كان مذهولا لما رآه من  القدرة التدميرية الضخمة وسأل عن فرقاطة للقوات الدولية في أرض الميناء".

وتابع محافظ بيروت:"  شرحنا  لـ ماكرون كل شيء عن بيروت وعن مأساة الشعب اللبناني الذي يريد ان يعيش في أمان وسلام ومحبة ". 
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