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محافظ بيروت: ما لم يدمره الانفجار دمرته أعمال الشغب.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن الهدوء يسود الشوارع في الوقت الراهن في بيروت بعد يوم من المظاهرات.

وأضاف مروان عبود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما لم يدمره الانفجار دمرته أعمال الشغب في بيروت.

وتابع مروان عبود: "الحرائق كانت في وسط بيروت في ساحة الشهداء".

 وأكمل مروان عبود: "لم تظهر نتائج التحقيقات حول أسباب  انفجار مرفأ بيروت ومن المتوقع ان تنتهى التحقيقات بعد يوم".

ولفت مروان عبود: "لبنان لا تريد شيء إلا السلام والأمن والطمأنينة ونريد مساعدة الجميع من أجل إعادة إعمار بيروت ونريد ان نعود لبناء الثقة بين الشعب والدولة والمؤسسات ".
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