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220 قتيلا.. محافظ بيروت: إعمار بيروت يستغرق 5 سنوات والخسائر 5 مليارات دولار

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:58 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
قال مروان عبود محافظ بيروت، إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت تجاوز 220 قتيلا والجرحى يتجاوز 5 آلاف مصاب.

وأضاف مروان عبود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأضرار المادية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وهناك أضرار اقتصادية كثيرة".

وتابع عبود: "نحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية وسياسية".

وأكمل مروان عبود: "المؤتمر الدولي غدا له طابع إغاثة بيروت ومد لبنان بالمساعدات الأساسية من أجل تخطي ازمة انفجار مرفأ بيروت".

ولفت مروان عبود: "تم تدمير مخزون القمح في الانفجار ولكن ما زال هناك كميات من القمح في المخازن تكفي لشهر"، مضيفا: "في حال توفر الأموال والاستقرار سيستغرق إعادة إعمار بيروت من 3 إلى 5 سنوات".
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