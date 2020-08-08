220 قتيلا.. محافظ بيروت: إعمار بيروت يستغرق 5 سنوات والخسائر 5 مليارات دولار

قال مروان عبود محافظ بيروت، إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت تجاوز 220 قتيلا والجرحى يتجاوز 5 آلاف مصاب.





وأضاف مروان عبود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأضرار المادية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وهناك أضرار اقتصادية كثيرة".





وتابع عبود: "نحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية وسياسية".





وأكمل مروان عبود: "المؤتمر الدولي غدا له طابع إغاثة بيروت ومد لبنان بالمساعدات الأساسية من أجل تخطي ازمة انفجار مرفأ بيروت".





ولفت مروان عبود: "تم تدمير مخزون القمح في الانفجار ولكن ما زال هناك كميات من القمح في المخازن تكفي لشهر"، مضيفا: "في حال توفر الأموال والاستقرار سيستغرق إعادة إعمار بيروت من 3 إلى 5 سنوات".