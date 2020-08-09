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منوعات

معجزة طبية.. ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه.. صور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اعلن الاطباء بقسم الولادة في مستشفى ييتشانغ المركزي في مدينة ييتشانغ ، في مقاطعة هوبي بغرب الصين عن مفاجأة. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة بالغة من العمر 23 عاما ، انجبت طفلا في حالة غريبة للغاية لم تحدث منذ 20 عاما في المستشفى . 

أوضح رئيس قسم الولادة في المستشفى أن الطفل المولود كان مربوط على عنقه الحبل السري ست مرات و ظن الطبيب أنه سيموت و لكن بعد جهود طبية كبيرة للغاية نجحت في إنقاذ الطفل من الموت . 

نجا ذلك الرضيع بأعجوبة من الموت حسب ما قال الطبيب الصيني تشانج لي ، و أكد أن الطفل لم يعاني من عواقب وخيمة بعد إزالت الحبل السري من فوق  رقبته.
معجزة طبية.. ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه.. صور
معجزة طبية.. ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه.. صور
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