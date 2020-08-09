معجزة طبية.. ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه.. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة بالغة من العمر 23 عاما ، انجبت طفلا في حالة غريبة للغاية لم تحدث منذ 20 عاما في المستشفى .





أوضح رئيس قسم الولادة في المستشفى أن الطفل المولود كان مربوط على عنقه الحبل السري ست مرات و ظن الطبيب أنه سيموت و لكن بعد جهود طبية كبيرة للغاية نجحت في إنقاذ الطفل من الموت .





نجا ذلك الرضيع بأعجوبة من الموت حسب ما قال الطبيب الصيني تشانج لي ، و أكد أن الطفل لم يعاني من عواقب وخيمة بعد إزالت الحبل السري من فوق رقبته.

اعلن الاطباء بقسم الولادة في مستشفى ييتشانغ المركزي في مدينة ييتشانغ ، في مقاطعة هوبي بغرب الصين عن مفاجأة.