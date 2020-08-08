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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يحرز الهدفين الثالث والرابع خلال أقل من 10 دقائق في شباك تشيلسي

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أحرز بايرن ميونخ الهدف الثالث في شباك تشيلسي لتصبح النتيجة 3-1، فى المباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، وفي إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعزّز بايرن ميونخ النتيجة بالهدف الثالث عن طريق توليسو في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق المهاجم ليفاندوفسكي، في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.

وجاءت كرة خطرة عن طريق بيريسيتش الذي ارسل تمريرة عرضية من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء شتتها زوما برأسه ولكن وصلت لجوريتزكا على حدود المنطقة فسددها بشكل اكروباتي خارج الملعب.

وعزّز البايرن النتيجة بعد أن أستلم ليفاندوفسكي الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم مرر كرة رائعة لبيريسيتش الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين فسدد الأخير الكرة على يسار الحارس كاباييرو. 

وقلص تشيلسي الفارق بعد متابعة رائعة من المهاجم الشاب تامي ابراهام لكرة مرتدة من يد الحارس نوير فسددها ابراهام في المرمى بسهولة في الدقيقة 44 ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول.

وتمكن بايرن ميونيخ من حسم مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، سجلها كل من سيرجي جنابري بواقع هدفين، إضافة إلى هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي.

وينتظر الفائز من هذه المواجهة في ربع النهائي، الفائز من مواجهة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي التي تقام في نفس التوقيت.
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