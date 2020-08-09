AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مفوضو الدستورية تودع تقريرها فى المادة ٧٠ من قانون التعليم.. اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
كتب محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 بجلسة 9 أغسطس المقبل.


جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 42 دستورية ومقامة من محمد السعيد ضد محافظ دمياط .


تنص المادة 70 على :
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.


وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.
التعديل الأخير بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتربية والتعليم.. محافظ بني سويف يعتمد ترقية 4957 من المعلمين والإخصائيين وأمناء المكتبات

رغم رفضها دستوريا.. دعاوى لبطلان توزيع المواريث إسلاميا لديانات أخرى

9 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 276 من قانون العقوبات

9 أغسطس.. نظر دعوى بطلان توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى

9 أغسطس.. نظر دعوى بطلان عدم جواز التوريث بين مسلم وصاحب ديانة أخرى

نظر دعوى بطلان المادة 70 من قانون التعليم الأحد المقبل

ترشيحاتنا

منذ 70 ألف عاما .. أقدم سم عرفه البشر واستخدموه في القتل عن بعد

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي وقع على عقود الانضمام للزمالك منذ 3 ‏سنوات

معجزة طبية.. ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه.. صور

ابتلاء مخيف.. رامي جمال يدعو لليوتيوبر مصطفى حفناوي

خالد الغندور ينشر صورة بعد خضوعه لعملية جراحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان