بدء تلقي خطابات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بسفارتي مصر بــ طوكيو وسيول

بدأ في تمام التاسعة صباحا بتوقيت طوكيو، عاصمة اليابان، وسيول عاصمة كوريا الجنوبية تلقي خطابات وأوراق اقتراع عملية التصويت الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، عبر البريد وتنتهي عملية التصويت في تمام التاسعة مساء بتوقيت اليابان وكوريا الجنوبية المحلي.





وبسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، تجري عملية تصويت المصريين فى الخارج من خلال البريد السريع لمنع حدوث تجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المصريين فى الخارج، سواء مقيمين أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، وبما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على حق المصريين المقيمين بالخارج فى الادلاء بأصواتهم فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.





وتستمر عملية التصويت في الانتخابات، بــ مجلس الشيوخ 2020، للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج يومى 9 و 10 أغسطس، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ وينتهي تلقي الخطابات في مساء الأربعاء 12 أغسطس.





وقامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر فيديو تعريفى بالخطوات التى حددتها الهيئة الوطنية لتصويت المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى لبعثاتنا فى الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى ارسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية فى مختلف الدول إلى بعثاتنا الدبلوماسية.





وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدول الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس بما يتناسب والتوقيات التى حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمنى والاجرائى لانتخابات مجلس الشيوخ.





وقامت بعثاتنا فى الخارج بتشكيل اللجان الفرعية بالخارج في 140 مقر انتخابي فى 124 دولة، كما تم موافاة بعثاتنا فى الخارج بالقواعد الإرشادية المنظمة لاجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين المقيمين خارج مصر فى مجلس الشيوخ 2020.





وتم تشكيل غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.





من جانبه قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كل السفارات على أتم الاستعداد حاليا لانتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على أن كل المصريين الذين قاموا بالتسجيل يمكنهم البدء في التصويت من صباح الأحد وفقا لتوقيت كل دولة.





وتابع أنه ليس مطلوب من أحد التوجه إلى القنصلية أو السفارة المصرية من أجل تسليم الظرف الخاص به، وكل ما عليه هو توصيل الظرف إلى البريد.





وأضاف أن وزارة الهجرة تواصلت مع مكاتب وهيئات البريد من أجل الاتفاق على توصيل الأظرف الخاصة بالتصويت في الموعد لتوصيلهم.





وقدم الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل ما قامت به من توضيح وتفسير الإجراءات التي يجب على المواطنين الإلتزام بها خلال تصويتهم بالخارج، وذلك من خلال الفيديو التوضيحي.





وأوضح أن وزارة الخارجية طالبت كل السفارات المصريه بالخارج أن تقوم بنشر هذا الفيديو من أجل تعريف المواطنين بالإجراءات، معقبا: الهدف من استخدام التصويت عن طريق البريد هو الحفاظ على المصريين المتواجدين بالخارج.





وواصل : هناك 124 دولة سيتم إجراء الانتخابات بها، والـ124 دولة يتضمنون 140 مقرا انتخابيا، قامت وزارة الخارجية بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة التصويت لتلقي الشكاوى من المواطنين.





ولفت إلى أن الشكاوى ستكون قليلة وذلك نتيجة الفيديو التوضيحي الذي قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديمه للمصريين ولكن في حالة وجود أي شكاوى عليهم بالتواصل مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية عن طريق السفارة أو القنصلية.