لو عليك حكم.. خبير قانوني يوضح متى تسقط العقوبة في الجنح والجنايات.. فيديو

قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى ان الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة: "هو مرور فترة زمنية حددها القانون دون اتخاذ اى اجراء فى الدعوى الجنائية ، والمادة 15 من قانون الاجراءت الجنائية حددت ان انقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات سنة واحدة, وفى مواد الجنح 3 سنوات، وفى الجنايات 20 سنة".





وأوضح الباشا:"أنه اذا كان هناك حكم غيابى صادر فى جنحة وظلت 3 سنوات دون تقرير بالمعارضة؛ فهذا التقرير فيه اجراءات خاضع للتقاضي، واذا كان لم يمض 3 سنوات على الحكم الغيابي؛ فهذا يعد قاطعا للتقادم".





وأكد الباشا:" اما بالنسبة لاعمال الاستدلال لو اتخذت فى مواجهة المتهم فهذا اجراء قاطع للتقادم، وبالنسبة للنيابة العامة فى تحقيقاتها مع المتهم فهذا ايضا اجراء قاطع للتقادم".



