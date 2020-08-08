أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي وقع على عقود الانضمام للزمالك منذ 3 ‏سنوات

قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي وقع على عقود انتقاله للفريق الأبيض منذ 3 أعوام.
وأضاف أيمن عبد العزيز خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "أحمد فتحي وقع برفقة عبدالله السعيد على عقود انضمامها للزمالك، قبل أن تأتي لجنة من الأهلي وتبلغهم بموافقة النادي على شروطهما للتجديد، لذلك تم إلغاء عقد فتحي مع الزمالك".
وفي سياق سابق وقع أحمد فتحي على عقود انضمامه لنادي بيراميدز قبل شهور ماضية للانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.
وأنهى عبدالعزيز تصريحاته مؤكدًا أنه مازال يتمنى انضمام عبدالله السعيد لصفوف الزمالك