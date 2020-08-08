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رياضة

أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي وقع على عقود الانضمام للزمالك منذ 3 ‏سنوات

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:42 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسام الحارتي
قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أحمد فتحي ‏الظهير الأيمن للأهلي وقع على عقود انتقاله للفريق الأبيض منذ 3 ‏أعوام. 

وأضاف أيمن عبد العزيز خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "أحمد فتحي وقع برفقة عبدالله السعيد على ‏عقود انضمامها للزمالك، قبل أن تأتي لجنة من الأهلي وتبلغهم بموافقة ‏النادي على شروطهما للتجديد، لذلك تم إلغاء عقد فتحي مع الزمالك".‏

وفي سياق سابق وقع أحمد فتحي  على عقود انضمامه لنادي بيراميدز قبل شهور ماضية ‏للانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.‏

وأنهى عبدالعزيز تصريحاته مؤكدًا أنه مازال يتمنى انضمام عبدالله ‏السعيد لصفوف الزمالك
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