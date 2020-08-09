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مواطن لبناني يعزم وائل الإبراشي على الطعام أثناء تصوير آثار انفجار بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
تأثر الإعلامى وائل الإبراشى، وهو يقدم حلقة خاصة من برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من داخل مرفأ بيروت، عندما هتف أحد اللبنانى "تحيا مصر"، الأمر الذى دفع مقدم البرنامج إلى الرد بـ"تحيا مصر ولبنان بسلام وآمان".

وأثناء تصوير البرنامج أحضر احد المواطنين اللبنانيين مأكولات لوائل الإبراشى وطاقم برنامج التاسعة أثناء تصوير حلقة خاصة للآثار التي خلفها مرفأ بيروت.

وقال "الإبراشى": على الرغم من الألم الذى يعانيه الشعب اللبناني والحالة التي يعيشها المواطنون وكيف يفكرون في إعادة مكاتبهم للعمل مرة أخرى إلا انهم لا ينسوا الكرم ويقدمون الطعام لطاقم التصوير.

كما أجرى الإبراشى حوار مع أحد المسنين ممن شاهدوا الانفجار وهو داخل أحد المحلات والذى وضح أن الانفجار أسقطه أرضا كما أسقط أحد الجدران الموجودة داخل المحل .


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