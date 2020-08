View this post on Instagram

معرفش مصطفي بس شايف شاب في ابتلاء مخيف ليه ولأهله ولينا يارب عارفين ان قدرتك تفوق قدره البشر فنسألك يارب بكل اسم سميت به نفسك ان تعيده لأهله بكامل صحته وعافيته دعواتكم ربنا يقومه بالسلامه 🤦‍♂️😢