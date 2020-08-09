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اقتصاد

المصرى للتأمين يقترح حلولا لحماية مستقبل المرأة من المخاطر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:02 ص
اتحاد التامين
اتحاد التامين
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علياء فوزى
قال الاتحاد المصري للتأمين إن النقص الكبير في الأمان المالي للمرأة وتأمين مستقبلها يحتاج إلى مشاركة قطاع التأمين والجهات المسئولة عن التخطيط المالي، الحكومة، الهيئات التنظيمية، والمجتمع. 


وأوضح الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية الصادرة أن معظم دول العالم الآن لم تستطع تمكين المرأة من التقدم بما يتماشى مع مخاطرها خلال دورة حياتها، مؤكدا على ضرورة تغيير جذري في الثقافة والمواقف والنهج من خلال العمل بشكل متعاون لتأمين النساء والمجتمع.

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وأشار الاتحاد إلى أن تأمين مستقبل المرأة هو برنامج تم تأسيسه وقيادته من قبل معهد التأمين القانوني بلندن  بالتعاون مع مجموعة واسعة من كبار المتخصصين في مجال التأمين والشركات وصانعى السياسات  ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في القضايا المتعلقة بمخاطر المرأة.

وتابع: "يهدف تأمين مستقبل المرأة إلى توجيه جهود مهنة التأمين والخدمات المالية تجاه حماية المرأة والمخاطر التي تتعرض لها، والعمل مع أولئك الذين لديهم مصلحة مشتركة في تحسين الأمن المالي للمرأة والمجتمع ".

وأضاف الاتحاد أن إحدى الدراسات  أظهرت العديد من المخاطر التي يعاني منها المواطنون  تتحملها النساء بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال، مقترحًا معالجة السبب الجذري لهذه المخاطر وتحسين المرونة المالية للمرأة، حتى يتحسن الأمن المالي للجميع.

وذكر الاتحاد أن تأمين مستقبل المرأة جزء من مبادرة تأمين المستقبل الأوسع نطاقا، مما يحسن ثقة الجمهور في التأمين والتخطيط المالي.

واقترح الاتحاد المصري للتأمين عدة حلول لتأمين المرأة وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها، تتمثل فى تضافر الجهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإفساح المجال لتمكين المرأة والذي يشكل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بالإضافة الى تصميم برامج تدريبية من أجل رفع الوعي لدى المرأة بمجالات العمل التي يمكن لها الدخول فيها.

وطالب بضرورة تضافر الجهود بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وغيره من الجهات المهتمة بتمكين المرأة من أجل وضع الآلية المناسبة لاستخدام المنتجات التأمينية المصممة خصيصا للمرأة ورفع الوعي في مجالات العمل عن مدى إمكانية ان تخدم تلك المنتجات المرأة وتساعدها على التغلب على المشكلات التي تواجهها سواء في مجال إنشاء العمل الخاص بها أو في تقلد المناصب القيادية فضلا عن يجب مساهمة قطاع التأمين المصري في مشروعات تهم المرأة وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى من أجل الوصول لنقاط اتفاق بشأن آلية التعاون في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

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