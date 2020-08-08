المصري للتأمين: انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي يتسبب فى تراجع الطلب على التأمين

بالإنفوجراف.. نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية على أداء الاقتصاد المصري.. البنك الدولي: مصر أقل اقتصادات الشرق الأوسط تأثرًا بأزمة كورونا.. والحكومة: معدل النمو قد يصل لـ 3.8% بشكل مبدئي