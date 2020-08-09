صحف الأحد .. جسر المساعدات المصرية إلى لبنان.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ.. والتربية والتعليم تبدأ طباعة بوكليت الدور الثاني للثانوية العامة

انطلاق التصويت بانتخابات الشيوخ في 140 بعثة دبلوماسية

لبنان يشكر القيادة المصرية الحكيمة على تقديم المساعدات

التربية والتعليم تبدأ طباعة بوكليت الدور الثاني للثانوية العامة





حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في لبنان على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، التي أبرزت أيضا انطلاق عملية تصويت المصريين في 140 بعثة دبلوماسية في الخارج لاختيار ممثليهم في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدا.





وتابعت الصحف أيضا استعدادات الدولة لإجراء الانتخابات في الداخل التي تنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .





وفي التفاصيل، أفردت صحفة (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس السيسي بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في لبنان، حيث نشرت صحيفة (الأهرام) - في صدر صفحتها الأولى - "في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء بلبنان في ظل الأزمة التي يمر بها حاليا، أقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية المحملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية.





وذكرت الصحيفة أن الجانب اللبناني أعرب عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من جانب مصر لوقوفها بجانبه في أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لجميع الدول التي تمر بأزمات.





هذا وسلطت الصحف الضوء على عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستبدأ في الخارج اليوم وغدا، بينما تجرى في الداخل يومي /الثلاثاء/ و/الأربعاء/ حيث تشهد صباح اليوم 124 دولة على مستوى العالم تصويت المصريين عبر تلقي 140 بعثة دبلوماسية بهذه الدول مظاريف اقتراع الناخبين عن طريق البريد الذين سجلوا مسبقا على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بياناتهم الشخصية خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو الماضي.





ونقلت صحيفة (الأهرام) عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قوله - في تصريحات لها - إن التصويت يبدأ اليوم التاسعة صباحا وينتهي غدا، وقال إن إرسال مظاريف الاقتراع الخاصة بتصويت الناخبين سيكون عن طريق البريد المستعجل، مشددا على عدم السماح للناخبين بالتوجه إلى مقار البعثات الدبلوماسية التابعين لها لتسليمها بأنفسهم.





وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات شدد على أن يكون الراسل المدون اسمه على الخطاب من الخارج هو الناخب شخصيا، وأن تكون بيانات الناخب جرى تسجيلها مسبقا خلال فترة التسجيل بهذه البعثة وأيضا أن الناخب لم يسبق له التصويت بأي لجنة أخرى.

أما صحيفة (الجمهورية)، أوردت أن أجهزة وزارة الداخلية أنهت استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات في الداخل بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.





ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية القول إنه تمت مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية من خلال الانتشار الأمني المكثف في محيط اللجان والطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.





في حين نشرت صحيفة (الأخبار) أنه تقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين في 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهي ليبيا وسوريا واليمن والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلي لهذه الدول.





وأضافت الصحيفة أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إجراء عملية التصويت للمصريين بالخارج عن طريق البريد السريع وذلك نظرا للظروف الحالية التي تمر بها جميع دول العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة في دول العالم والتي من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.





وتناقلت الصحف دعوة القوى السياسية، الشعب المصري للنزول والتصويت في الانتخابات، مؤكدة أن الانتخابات تجرى في أجواء تغلب عليها المصلحة الوطنية أكثر من المصلحة الحزبية لأن القوى السياسية تدرك المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف الجميع.





وفي شأن التعليم، نشرت صحيفة (الأخبار) أن وزارة التربية والتعليم بدأت طباعة (بوكليت) الدور الثاني للثانوية العامة الذي ينطلق 22 أغسطس الحالي، حيث يؤدي الامتحانات 140 ألف طالب، موزعين على 340 لجنة على مستوى الجمهورية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة أوضحت أن أي طالب سيحصل على درجات إضافية من التظلمات تحوله من راسب إلى دور ثان سوف يلتحق بالامتحانات فورا.





ونقلت الصحيفة أجواء الزحام الشديدة التي شهدتها مقار التظلمات من نتيجة الدور الأول، حيث تزاحم الطلاب وأولياء أمورهم للتقدم بطلبات إعادة فحص كراسات إجاباتهم، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي للزحام هو قرار الوزارة بتقليل المدة المقررة لاستلام الطلبات إلى 15 يوما فقط تنتهى 20 أغسطس وليس شهرا كما كان متبعا في السنوات السابقة.





اقتصاديا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن المطارات المصرية تشهد تزايد لافتا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة منذ استئناف حركة الطيران أوائل يوليو الماضي بعد تعليق استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأشارت الصحيفة إلى أن (مصر للطيران) قامت بزيادة عدد الترددات إلى 35 وجهة دولية منذ مطلع الشهر الحالي، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الداخلية؛لتنشيط حركة السياحة الداخلية.





ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة (مصر للطيران) الطيار رشدي زكريا القول إن الشركة قامت بتشغيل رحلات إلى 17 نقطة بدلا من 16 نقطة في قارة أوروبا، حيث تسير الشركة - حاليا - رحلات منتظمة إلى أمستردام وأثينا وبروكسل وبودابست وباريس وكوبينهاجن وروما وفرانكفورت وجنيف ولندن ومدريد وميونيخ وميلانو وفيينا ولازناكا، كما جرى تشغيل 7 نقاط بدلا من 5 نقاط إلى إفريقيا بعد إضافة ناجمينا بتشاد ونيروبي بكينيا، حيث تسير الشركة رحلات منتظمة حاليا إلى أديس أبابا وجوبا ودار السلام وتونس والخرطوم.





وفي سياق موزانة العام المالي الحالي، نسبت صحيفة (الجمهورية) إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط القول إن موازنة العام المالي الحالي (2020 /2021) تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة بناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا واجتماعيا على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





وأضافت الصحيفة أن الوزير أوضح أن الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالي الحالي؛ بما يسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد، ويساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودي الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابي والسريع والمتوازن مع تداعيات الجائحة.





وفي الشأن الخارجي، وتحت عنوان (الأليزية يستضيف مؤتمر المانحين من أجل لبنان)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) "في خطوة دولية هامة لدعم لبنان، أعلن قصر الأليزية - أمس - أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة يستضيفان اليوم مؤتمرا لمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو".





وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر - الذي ستشترك في رئاسته الأمم المتحدة - سيسعى إلى الحصول على تعهدات مالية من المشاركين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتوافق على آلية توزيع المساعدات بشكل مباشر على اللبنانيين.