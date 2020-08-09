السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة سرقة سيارة بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن احمد، شقيقين محبوسين بالسجن 3 سنوات لاتهامهما في واقعة سرقة بالإكراه بمدينة نصر.





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صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن احمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي وامانة سر محمد طه.





وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهما سرقا سيارة مملوكة للمجني عليه السيد فتحي وكان ذلك بالطريق العام حال حيازتهما سلاح ناري كما احرز المتهمان سلاح ناري فرد خرطوش.



