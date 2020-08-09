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حوادث

السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة سرقة سيارة بمدينة نصر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:37 ص
مطرقة
مطرقة
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رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن احمد، شقيقين محبوسين بالسجن 3 سنوات لاتهامهما في واقعة سرقة بالإكراه بمدينة نصر.

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صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن احمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي وامانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهما سرقا سيارة مملوكة للمجني عليه السيد فتحي وكان ذلك بالطريق العام حال حيازتهما سلاح ناري كما احرز المتهمان سلاح ناري فرد خرطوش.

وتضمّنت شهادة ضابط مباحث قسم مدينة نصر اول بان تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه ذلك حال حملهم لسلاح ناري ونفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين قام بضبطهما كما قام بضبط السبارة وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الاول علي سلاح ناري فرد خرطوش وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي مجموعة من مفاتيح السيارات وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بارتكابهما الواقعة وباحرازهما وحيازتهما المضبوطات بقصد السرقة وثبت بتقرير المعمل الجنائي ان السلاح المضبوظ سليم وصالح الاستعمال.
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