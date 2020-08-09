AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بقرار من وزير العدل .. إنشاء مكتبي توثيق بالمنصورية وأم خنان في الحوامدية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:48 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
Advertisements
عمرو خليفة – جودت عيد
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأحد، إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد أم خنان بقسم شرطة الحوامدية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة. 

وبحسب بيان، سيكون مقر مكتب بريد أم خنان الكائن بقرية أم خنان قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة. 

ويقوم المكتب بجميع أعمال النوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الحوامدية. 

كما قرّر الوزير إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد المنصورية، بمركز منشأة القناطر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويكون مقرة مكتب بريد المنصورية بقرية المنصورية مركز منشأة القناطر بالجيزة.

ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية شهر وتوثيق منشأة القناطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العدل: إنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة يوسف الصديق في الفيوم

العدل: افتتاح 6 مكاتب شهر عقاري في المحافظات

وزير العدل يصدر قرارا بشأن إنشاء فرع توثيق مكتب بريد المرازيق

ترشيحاتنا

بعد انفجار مرفأ بيروت.. حريق كبير قرب مركز لـ الجيش اللبناني.. فيديو

أضخم من انفجار مرفأ بيروت.. كارثة كبرى تهدد ليبيا

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن نهلة زكي

كيفية أداء صلاة القصر ومدتها.. دار الإفتاء توضح

بعد عملية فاروق فلوكس.. أسباب استئصال المرارة

بعد إصابته بجلطة فى المخ وزيارة تامر حسنى .. مصطفى حفناوى يتصدر تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية فاروق فلوكس.. أسباب استئصال المرارة

بسبب جلسة مانيكير.. مصابة بـ كورونا تعرض حياة موظفي مركز تجميل للخطر

بعد دخوله في غيبوبة .. أعراض مرض مصطفى حفناوي