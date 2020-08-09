بقرار من وزير العدل .. إنشاء مكتبي توثيق بالمنصورية وأم خنان في الحوامدية

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأحد، إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد أم خنان بقسم شرطة الحوامدية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة.





وبحسب بيان، سيكون مقر مكتب بريد أم خنان الكائن بقرية أم خنان قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة.





ويقوم المكتب بجميع أعمال النوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الحوامدية.





كما قرّر الوزير إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد المنصورية، بمركز منشأة القناطر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويكون مقرة مكتب بريد المنصورية بقرية المنصورية مركز منشأة القناطر بالجيزة.





ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية شهر وتوثيق منشأة القناطر.