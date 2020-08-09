أجواء سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. صور

وصل اليوم ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 إلى يومه السابع.









وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات





واضاف : قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور إجراء الالتزام بالاجراءات الاحترازية واجراءات التفتيش داخل لجان الدبلومات الفنية 2020





حيث تلاحظ اليوم إلتزام جميع اللجان بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ،حرصا علي سلامة ابنائنا الطلبة ، إلى جانب الالتزام بتفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية لضبط ادوات الغش





جدير بالذكر أنه يؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020









كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.