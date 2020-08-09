AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أجواء سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. صور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:45 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياسمين بدوي

وصل اليوم ماراثون  امتحانات الدبلومات الفنية 2020 إلى يومه السابع.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات


واضاف : قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.


وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور إجراء الالتزام بالاجراءات الاحترازية واجراءات التفتيش  داخل لجان الدبلومات الفنية 2020


حيث تلاحظ اليوم إلتزام جميع اللجان بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة  لتجنب انتشار  فيروس كورونا المستجد  ،حرصا علي سلامة ابنائنا الطلبة ، إلى جانب الالتزام بتفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية لضبط ادوات الغش 


جدير بالذكر أنه يؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020



كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضو.

أجواء سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. صور
أجواء سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. صور
أجواء سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. صور
أجواء سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. صور
أجواء سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التزام طلاب الدبلومات الفنية بإمبابة بالإجراءات الاحترازية.. وغياب أولياء الأمور عن المشهد

أولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية بإمبابة يفترشون الأرصفة أمام اللجان

في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

نائب وزير التعليم يتواصل مع رؤساء لجان الدبلومات الفنية للاطمئنان على وصول الأسئلة وتوفر أدوات التعقيم

طلاب الدبلومات الفنية يتوافدون على اللجان في ثاني أيامهم الامتحانية

طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحاناتهم لليوم الثالث على التوالي

ترشيحاتنا

تشبه البيرة.. خبيرة تكشف أقوى نوع قهوة في العالم

فى ذكرى رحيل ثريا حلمى .. 6 معلومات عن صاحبة الـ 300 منولوج

أضخم من انفجار مرفأ بيروت.. كارثة كبرى تهدد ليبيا

خطأ شائع عند إخراج الزكاة يقلل ثوابها.. أمين الإفتاء يكشف عنه

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

انفجار أم هجوم إرهابي.. تفاصيل تصريحات وزير الدفاع الأمريكي عن كارثة لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة "الهجرة" تواصل متابعتها لمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ.. صور

داخل منازل منفصلة.. شاهد.. قبيلة تمنع الزوج والزوجة من العيش معا

شاهد .. مواصفات بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر