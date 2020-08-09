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وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين بالخارج هى عملية سياسية وترويج للدولة المصرية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:37 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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ريهام فيكتور لطيف
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية ، إن المصريين فى الخارج ينتظرون الانتخابات كمظاهرة احتفالية بالأعلام والأغاني الوطنية، ولكن نظرا للظروف التى مر بها العالم لن نستشهد هذه الاحتفالات الوطنية ونعتمد على البريد . 

وأضافت مكرم ، خلال كلمتها المذاعة اليوم الأحد ، أن مشاركة المصريين بالخارج هى عملية سياسية وترويج للدولة المصرية ، منوها الى ان المصرى فى الخارج يشارك فى عمليات التنمية المصرية .

وأشارت إلى أنه عندما تدق الساعة التاسعة فى السفارات المصرية يكون المصرين اول المتواجدين للمشاركة فى الانتخابات مما يجعلهم يشاركون فى استثمار وبناء الدولة .

وتابعت أن المصريين فى الخارج يهتمون أكثر بانتخابات مجلس النواب ولكن مجلس الشيوخ ايضا مهم ، لذلك اعطي صوتك وشارك فى هذه الاستحقاقات لان رأيك مهم ومشاركتك مهمة .

وأكد أنه لابد ان يرى اولادك مشاركتك الوطنية ومدى اهتمامك بذلك ، مشيرة إلى أن الدولة شددت إجراءات الاقتراع وبالتأكيد لك دور كبير بغرفة عمليات مجلس الهجرة تعمل منذ اللحظة الأولى .


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