وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين بالخارج هى عملية سياسية وترويج للدولة المصرية





وأضافت مكرم ، خلال كلمتها المذاعة اليوم الأحد ، أن مشاركة المصريين بالخارج هى عملية سياسية وترويج للدولة المصرية ، منوها الى ان المصرى فى الخارج يشارك فى عمليات التنمية المصرية .





وأشارت إلى أنه عندما تدق الساعة التاسعة فى السفارات المصرية يكون المصرين اول المتواجدين للمشاركة فى الانتخابات مما يجعلهم يشاركون فى استثمار وبناء الدولة .





وتابعت أن المصريين فى الخارج يهتمون أكثر بانتخابات مجلس النواب ولكن مجلس الشيوخ ايضا مهم ، لذلك اعطي صوتك وشارك فى هذه الاستحقاقات لان رأيك مهم ومشاركتك مهمة .





وأكد أنه لابد ان يرى اولادك مشاركتك الوطنية ومدى اهتمامك بذلك ، مشيرة إلى أن الدولة شددت إجراءات الاقتراع وبالتأكيد لك دور كبير بغرفة عمليات مجلس الهجرة تعمل منذ اللحظة الأولى .









قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية ، إن المصريين فى الخارج ينتظرون الانتخابات كمظاهرة احتفالية بالأعلام والأغاني الوطنية، ولكن نظرا للظروف التى مر بها العالم لن نستشهد هذه الاحتفالات الوطنية ونعتمد على البريد .