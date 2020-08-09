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رياضة

استعدادا لمواجهة الاتحاد .. كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:34 م
كارتيرون - بن شرقي
كارتيرون - بن شرقي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عقد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأكد المدير الفني للاعبين على صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، وأهميتها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة كما حذرهم من الفريق المنافس خاصة وأنه يضم لاعبين متميزين .

ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .
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