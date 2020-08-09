استعدادا لمواجهة الاتحاد .. كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك

عقد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.
وأكد المدير الفني للاعبين على صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، وأهميتها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .
وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة كما حذرهم من الفريق المنافس خاصة وأنه يضم لاعبين متميزين .
ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .