الأهلي وإنبي.. التعادل السلبي يسيطر والمارد الأحمر يهدر عدة فرص في أول 30 دقيقة

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وجيرالدو و مروان محسن.‏





وجاء تشكيل إنبي:



