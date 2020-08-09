الأهلي وإنبي.. التعادل السلبي يسيطر والمارد الأحمر يهدر عدة فرص في أول 30 دقيقة

سيطر التعادل السلبي على أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي وإنبي المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الممتاز.
بدأ اللقاء بهجمة منظمة من لاعبي النادي الأهلي، وبعد عدة تمريرات من منتصف الملعب وصلت الكرة إلي مروان محسن منفردا بحارس مرمي إنبي
فسددها بقوة ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.
وتمكن مروان محسن
من الانفراد بمرمي إنبي في الدقيقة "11"، من عمر المباراة ولكن تمكن رامي صبري مدافع إنبي من التصدي له ليحول الكرة إلى ركلة ركنية لصالح المارد الأحمر.
وفي الدقيقة 14 تمكن جيرالدو لاعب الأهلي من تمرير كرة عرضية داخل منطقة جزاء إنبي تمكن حارس الفريق البترولي من إبعادها.
وفي الدقيقة 26 أهدر أيمن أشرف
لاعب النادي الأهلي فرصة حقيقة كادت أن تسكن شباك إنبي عقب استقباله كرة عرضية ليتمكن من توجيهها برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.
وأوقف حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 30 لتناول اللاعبين المياه وفقا لشروط الاتحاد المصري لكرة القدم.
ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:
محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وجيرالدو و مروان محسن.
وجاء تشكيل إنبي:
حمود جاد، علي فوزي، إبراهيم يحيى، عبدالرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد عرابي، أحمد العجوز، أحمد علي، عبدالرحمن عماد، كريم فؤاد، عمرو ناصر