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رياضة

عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما أمام إنبي.. والأهلي لم يتأثر بالغيابات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي  عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب إنبي، في أول ظهور رسمي عقب فترة التوقف الطويلة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبد الحفيظ أن الفريق لم يتأثر بالغيابات العديدة في مواجهة اليوم، مشددًا على ثقة الجهاز الفني في كل اللاعبين.

وأضاف أن الفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم فوز غالٍ، وخطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي.

وأكد أن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد، ونجحوا في الاستحواذ على الملعب طوال الـ90 دقيقة. مضيفا أن الفريق كان بحاجة إلى مزيد من الفاعلية الهجومية في شوط المباراة الأول، وهو ما حدث في الشوط الثاني.

وأشاد مدير الكرة بحمدي فتحي ومحمد هاني لاعبي الفريق، مؤكدًا أن حمدي فتحي من العناصر المؤثرة وصاحب مستوى متميز، ومحمد هاني يؤكد أن ظهراء الملعب باتوا من أهم مفاتيح اللعب.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الفريق يواصل استعداداته للفترة المقبلة، في ضوء البرنامج الذي يعده رينيه فايلر، خصوصًا أن لديه مباراة مهمة مع الإنتاج الحربي، في إطار منافسات الأسبوع الـ19.

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