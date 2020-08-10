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ديني

وزير الثقافة الأسبق: جمع أطلس الأوقاف في 92 مجلدا جهد ضخم لم يحدث من قبل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:04 ص
وزير الثقافة الأسبق
وزير الثقافة الأسبق : إنجاز أطلس الأوقاف جهد ضخم لم يحدث من
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عبد الرحمن محمد
أشاد الدكتور عبدالواحد النبوي عبد الواحد وزير الثقافة الأسبق بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الحفاظ على الهوية الوسطية، لاسيما أنه تولى مهام الوزارة في وقت صعب من تاريخ مصر بعد ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ م ، وأعاد للدعوة والدعاة مكانتهما .


وأوضح النبوي خلال مناقشة رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة قسم التاريخ والحضارة بعنوان : " الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية " في الفترة من ( 1372 هـ : 1392هـ = 1952م :1971م) اليوم الأحد  أنه حافظ على أموال الأوقاف وسلك بها مسلكًا تنمويًّا واجتماعيًّا كبيرًا ، وجمع أطلس الأوقاف في 92 مجلدًا وهو ما لم يحدث من قبل.


وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة القادمة، بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان "أعمدة بناء الدولة"، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.


وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صرح بأن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ليس جديرا بثقة الشعب، فلا ثقة لمن يخالف القانون، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابي بمخالفة القانون؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات: الغاية تبرر الوسيلة.


كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة في محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي حزب أو مرشح.
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