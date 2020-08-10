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توفر 826 ألف فرصة عمل.. التنمية المحلية: 6 بنوك وطنية تشارك في مبادرة مشروعك.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:32 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه توجد بروتوكولات عمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف "قاسم"، خلال تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "المواجهة" تقديم الإعلامية ريهام السهلي على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ٦ بنوك وطنية تشارك في "مبادرة مشروعك". 

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن "مبادرة مشروعك" وفرت 826 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف الأعمار. 

وشدد على أن الوزارة حريصة على توفير المبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات، مشيرا إلى أن "مبادرة مشروعك" تتواصل مع الشباب في الجامعات المختلفة.

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