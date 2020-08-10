توفر 826 ألف فرصة عمل.. التنمية المحلية: 6 بنوك وطنية تشارك في مبادرة مشروعك.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه توجد بروتوكولات عمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأضاف "قاسم"، خلال تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "المواجهة" تقديم الإعلامية ريهام السهلي على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ٦ بنوك وطنية تشارك في "مبادرة مشروعك".









وشدد على أن الوزارة حريصة على توفير المبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات، مشيرا إلى أن "مبادرة مشروعك" تتواصل مع الشباب في الجامعات المختلفة.



