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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10 -8- 2020 بمحافظات مصر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:07 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10- 8- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

بالقاهرة العظمى  35 درجة والصغرى 25 درجات

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة




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