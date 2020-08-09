بشرة خير.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن نسب الرطوبة مرتفعة خلال الفترة الحالية، ما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستقل درجيتن عن أمس مما يشعرنا بجو لطيف.





وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على الفضائية الأولى، ان الطقس مازال حار رطب، على القاهرة والوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على الباقى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطقس خلال فترة الليل ما بين معتدل ولطيف.





وتابع أن اعتبارًا من اليوم هناك انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين لتصل إلى 36 درجة على أن يواصل الانخفاض غدا وبعد غد لتصل إلى 34 درجة ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وتصل إلى 85 % على الوجه البحري وتصل إلى 90% على الوجه القبلي.



