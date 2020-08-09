الأرصاد: نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة ..فيديو





وأضافت إيمان شاكر ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن درجات الحرارة وصلت حتى أمس فى القاهرة العظمى لـ 38 درجة .





وأشارت إلى أنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة ، أدى ذلك إلى إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة ، مؤكدة أنه بداية من اليوم سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة يصل إلى درجتين تقريبا .





وتابعت أن درجة الحرارة بالقاهرة تصل اليوم إلى 36 درجة وغدًا 35 درجة ، وبعد غد 34 درجة مما دل أننا سنشهد انخفاض بدرجات الحرارة الايام القادمة .





وأكد أنه مع انخفاض درجات الحرارة نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة تتراوح ما بين 80 الى 85 % بالقاهرة ومن من 88 الى 90 % فى السواحل الشمالية .

قالت إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إننا كنا نعانى من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة خلال الفترة الماضية وكانت أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين .