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أخبار البلد

انخفاض الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الاثنين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:04 ص
الأرصاد تزف بشرى
الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الاثنين
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نورهان خفاجى


كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين.

وأعلنت الهيئة انخفاض طفيف بدرجات الحرارة حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، بينما تسجل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 %.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا.

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أما شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فتشهد تلك المناطق طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى  35 درجة والصغرى 25 درجة
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة
 مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة
سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة
قنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة
أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة
 
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