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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس الحار الرطب على محافظات الجمهورية.. والقاهرة 36 درجة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:06 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية على البلاد، اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري يكون معتدل ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

بينما يبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد، معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 29.
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