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محافظ الوادي الجديد: 50 ميكروباص لنقل المواطنين إلى 60 لجنة انتخابية "فيديو"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى التأكيد على كل التجهيزات الإدارية قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، وسيتم توزيع المسئولين على العملية الانتخابية على المراكز. 

وأضاف محافظ الوادي الجديد، في لقاء عبر فضائية "ten"، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستنطلق في وقتها مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه سيتم التعقيم والحرص على التباعد الاجتماعي وتوفير مياه شرب ومظلات للمواطنين لحمايتهم من آشعة الشمس. 

وتابع أنه جرى تخصيص 50 عربة ميكروباص لنقل المواطنين بين القرى واللجان اانتخابية بالمدن، مؤكدًا أن عدد اللجان 60 لجنة على مستوى المحافظة.

وأوضح أن أي مشكلات تحدث سيتم توفير كل الإجراءات الأمنية والطبية والتعقيم لسير العملية الانتخابية بشكل آمن وجيد.
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