انتخابات مجلس الشيوخ ودوره في المجتمع أبرز ما تناولته الصحف

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الاثنين، الاستعدادات المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ.





وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "انتخابات الشيوخ والاستحقاق الدستوري"، إن جموع المواطنين مدعوون للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ من أجل ممارسة حقهم السياسي في اختيار مرشحيهم للغرفة الثانية للبرلمان في أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد إقرار تعديلات الدستور الذي أعاد المجلس مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014.





وأضافت أن حرص المواطنين على ممارسة حقهم في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ يرسخ قواعد الديمقراطية ويمنح الحيوية للعملية السياسية فضلا عن أن المشاركة الشعبية الواسعة هي الضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية، ومن ثم فإن كل مواطن مطالب بالمشاركة بحيث يختار بكامل حريته من يرى أنه الأصلح لتمثيله نيابيا، خاصة أن أجهزة الدولة قد وفرت الأجواء اللازمة لكى تجرى العملية الانتخابية بسلاسة مع الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين، حيث تتم العملية التصويتية بالخارج عبر البريد السريع فقط، في تجربة تحدث لأول مرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفاقم وباء كورونا المستجد.





وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية للوقاية من" كوفيد – 19 " وسيتم تعقيم لجان الاقتراع مرة قبل العملية الانتخابية ومرة بعد انتهاء العملية الانتخابية في اليوم نفسه وفرضت الهيئة على كل ناخب ومرشح وجميع المشرفين على اللجان ارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم.





ولفتت إلى انتهاء أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لترسخ دعائم الأمن والنظام، وحماية وتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم، فضلا عن تسيير الحركة المرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.





أما الجمهورية فقالت تحت عنوان "دور مهم للمصريين بالخارج" إن المصريين يتابعون في كل مكان عمليات تصويت أبناء مصر في الخارج لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ من خلال 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة، حيث شكلت كل من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج غرفتي عمليات للمتابعة على مدار الساعة واستقبال أي استفسارات والرد عليها.





وأشارت الصحيفة إلى تأكيدات وزيرة الهجرة بأن منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر كل المعلومات الوافية حول عمليات التصويت وكل مراحل العملية الانتخابية.





وأوضحت الصحيفة أن المصريين بالخارج دائما يلعبون دورا مهما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، لافتة إلى أننا أمام استحقاق دستوري آخر للمصريين بالخارج يمكنهم من خلاله الإدلاء برأيهم وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة الجناح الثاني التشريعي مع مجلس النواب المصدر الأساسي للتشريع.





ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ هو عقل الأمة وفكرها ورأيها السديد، وهو الخبرة والتجارب العملية وهو خلاصة خبرة سنين طويلة في مجالات مختلفة.



