وكيل نقل النواب: مجلس الشيوخ خطوة إيجابية لتفعيل الحياة السياسية بشكل أكبر

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن وجود مجلس الشيوخ يساهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.





وأضاف زين الدين، فى بيان صحفى له، أن السلطة التشريعية جزء هام للغاية من المنظومة الاقتصادية، فتشريع القوانين الخاصة بالاقتصاد تساهم بشكل كبير فى عملية الاستثمار وجذب المستثمرين، فضلًا عن دورها فى خلق نوع من الثقة والاستقرار فى الحالة الاقتصادية و طمأنة المستثمر، مما يساهم فى زيادة المشروعات الضخمة، وبالتالي خلق فرص عمل، ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، وينعكس ذلك بالإيجاب على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.





وقال إن انتخابات مجلس الشيوخ هي "استحقاق دستوري" غاية في الأهمية ويجب أن يكون لدى المواطن وعي عام بأهمية هذه الانتخابات ، وأهمية المشاركة الفاعلة فيها، كما يجب أن يكون لديه معرفة كاملة بمهام واختصاصات هذا المجلس وتأثيره المحتمل على أوجه الحياة المختلفة في مصر.





لافتًا إلى أهمية توفير معلومات كاملة عن المرشحين وأفكارهم وخبراتهم وبرامجهم؛ حيث إن الحد الفاصل لنجاح هذه الانتخابات وهذا المجلس هو وعي المواطن تجاهها، داعيًا جموع الشعب المصري، للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية والحث على المشاركة باعتبار هذا حق وواجب.