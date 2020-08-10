احتجاجات بيلاروسيا .. اعتقال 3 صحفيين والمعارضة تطالب الرئيس لوكاشينكو بتسليم السلطة

طالب مكتب المرشحة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيكانوفسكايا بانتقال "سلمي" للسلطة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وسط احتجاجات مستمرة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية أمس الأحد.





وقال المكتب إن سفيتلانا تيكانوفسكايا تعتبر نفسها الفائزة في الانتخابات الرئاسية، ما يشير إلى أن الاحتجاجات الإضافية في البلاد لا تزال ممكنة.





وفقا للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا التي أجريت أمس الأحد، حصل الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو على 80.23 في المائة من الأصوات.





ومع ذلك ، لم يكن العديد من المواطنين راضين عن هذه النتائج ، مع اندلاع احتجاجات غير مصرح بها في جميع أنحاء البلاد.





واتهم معارضو الرؤساء السلطات بتزوير الانتخابات ونظموا احتجاجات جماهيرية ، في بعض الأحيان عنيفة ، في جميع أنحاء البلاد ليلة الأحد.





وذكرت وكالة أنباء الفيديو الروسية إن صحفية مستقلة تعمل لحساب Ruptly اعتقلت في مينسك.

ووفقًا للمنصة الاعلامية، لا يوجد اتصال بالمرأة، التي يُفترض أنها محتجزة في مركز احتجاز.

وقالت قناة آر تي إن مصورين اثنين يعملان لحساب Ruptly اعتقلا في بيلاروسيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد أثناء تغطيتهما افتتاح الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وكتبت المذيع على قناة تيليجرام الخاصة بها أنها لم تتواصل مع احد منذ حوالي 24 ساعة الآن.

كما احتُجز صحفيان آخران ومصور من تلفزيون راين الروسي في المدينة يوم الأحد ، بدعوى العمل دون اعتماد. تم ترحيلهم إلى روسيا صباح الاثنين وتم حظرهم لمدة خمس سنوات من زيارة بيلاروسيا.







