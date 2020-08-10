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أخبار العالم

أستراليا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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سجلت أستراليا أعلى حصيلة وفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد منذ بداية الجائحة، حيث شهدت ولاية فيكتوريا 19 حالة وفاة خلال اليوم الماضي في أعلى حصيلة يومية لها، لتتجاوز حصيلة الوفيات على مستوى البلاد حاجز الـ300 حالة.
ومع ذلك سجلت الولاية، التي دفعها التزايد الكبير في أعداد الإصابات بكورونا إلى العودة للإغلاق، 322 إصابة جديدة، في أقل حصيلة يومية خلال 12 يومًا، وسط آمال في أن تستقر أعداد حالات الإصابة بالفيروس في فيكتوريا أخيرًا بعد شهر من التصاعد السريع، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية في نسختها الإلكترونية اليوم /الاثنين/.
كما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز، التي تتزايد فيها إصابات الفيروس أيضا، 14 إصابة جديدة، حيث ارتفع عدد الإصابات المرتبطة بمدارس مدينة سيدني. 
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن تعازيه لأسر ضحايا فيروس "كورونا" في ولاية فيكتوريا.. وقال إن أكثر من 300 أسترالي حتى الآن راحوا ضحية لفيروس "كورونا".
وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) يعكس الوضع القائم منذ عدة أسابيع، مؤكدا أن العمل مستمر لمواجهته.
وسجلت أستراليا حتى اليوم 21 ألفا و397 إصابة بالفيروس التاجي، منها 8 آلاف و392 حالة نشطة حاليا، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء 313 حالة وفاة، بحسب بيانات أوردتها صحيفة "ذي إيدج".
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