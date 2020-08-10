تطعيم 281 ألف طفل خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا ، تنفيذ فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال، الذين لم يسبق لهم التطعيم بلقاح شلل الأطفال، حيث يجرى الآن إعطاء الجرعة الثانية من تطعيم الأطفال، الذين تخلفوا عن الجرعة الأولى بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة.





وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة القومية لتطعيم الأطفال الذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات من لقاح شلل الأطفال المعطل بالحقن "سولك"، والتي بدأت في الأول من يوليو الماضي مستمرة في الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وهم من مواليد 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018، ويتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية، على مستوى الإدارات الصحية.





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وأضاف "النادي" ان مديرية الصحة تعمل على توفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم، حتى يتم الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.



