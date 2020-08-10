AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الطب لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا.. صور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:17 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
Advertisements
أحمد على

أجرى الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ظهر اليوم، جولة تفقدية بكلية الطب، لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بالكلية، والاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب.


أقرأ أيضا: جرده من ملابسه واعتدى عليه.. حبس عامل عذب طفلا بسبب طائرة ورقية بالمحلة


كما رافقه خلالها الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور عمرو زعير وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.


وخلال الجولة، تفقد الدكتور كمال عكاشة، بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، مؤكدا على اتخاذ الكلية لكل الإجراءات الاحترازية، وتطبيق المسافة الآمنة بين الطلاب في لجان الامتحان، وعدم تكدس الطلاب أثناء الدخول والخروج، مع إجراء تعقيم شامل للقاعات والممرات وكل مداخل ومخارج مرور الطلاب.

شاهد.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الطب لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا.. صور
شاهد.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الطب لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا.. صور
شاهد.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الطب لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا.. صور
شاهد.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الطب لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا.. صور
شاهد.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الطب لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته يخضعان للعزل المنزلي

بعد إصابة نائبه بكورونا.. عزل رئيس جامعة طنطا وآخرين في المنزل

بدء امتحانات الدراسات العليا بالطب البيطري ومعهد حضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق

الأمير وعبد الغني يتفقدان لجان امتحانات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب بقنا

غدا.. بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

هل يجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد .. أمين الفتوى يجيب

قتلى وجرحى في انفجار كبير بمدينة بالتيمور الأمريكية.. فيديو وصور

موته المفاجئ أوجع القلوب.. هاني شاكر ينعى مصطفى حفناوي بكلمات مؤثرة

بعد صورتها مع تامر حبيب برفقة خطيبها.. أمينة خليل تتعرض لانتقادات قاسية

آداب تلاوة القرآن الكريم.. أمور يستحب مراعاتها عند القراءة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي