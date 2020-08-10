شاهد.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كلية الطب لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا.. صور

أجرى الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ظهر اليوم، جولة تفقدية بكلية الطب، لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بالكلية، والاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب.





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كما رافقه خلالها الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور عمرو زعير وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.





وخلال الجولة، تفقد الدكتور كمال عكاشة، بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، مؤكدا على اتخاذ الكلية لكل الإجراءات الاحترازية، وتطبيق المسافة الآمنة بين الطلاب في لجان الامتحان، وعدم تكدس الطلاب أثناء الدخول والخروج، مع إجراء تعقيم شامل للقاعات والممرات وكل مداخل ومخارج مرور الطلاب.