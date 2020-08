قتلى وجرحى في انفجار كبير بمدينة بالتيمور الأمريكية.. فيديو وصور

وقع انفجار كبير في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئولي الإطفاء قولهم إن الانفجار أسفر عن مقتل امرأة وإصابة شخصين بجروح خطيرة، بينما ما يزال شخصان عالقين.

وأوضحت أن الانفجار جاء نتيجة تسرب غاز ما أدى إلى حدوث الانفجار في عدد من المنازل.

وقال مسؤولو الشرطة إن الانفجار شمل ثلاثة منازل، وتم انتشال شخصين من مكان الحادث في حالة خطيرة - أحدهما نُقل للخضوع إلى صدمة كهربية، والآخر نقل إلى المستشفى.

تم استدعاء ست وحدات طبية، تم استدعاء وحدات الإطفاء من مقاطعة بالتيمور للمساعدة.

BREAKING: At least one person is dead in what’s believed to have been a gas explosion that destroyed three houses in the 4200 block of Labrynth Road in NW Baltimore, Councilman Yitzy Schleifer says. pic.twitter.com/bI721NoHys