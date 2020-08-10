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أخبار العالم

قتلى وجرحى في انفجار كبير بمدينة بالتيمور الأمريكية.. فيديو وصور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وقع انفجار كبير في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئولي الإطفاء قولهم إن الانفجار أسفر عن مقتل امرأة وإصابة شخصين بجروح خطيرة، بينما ما يزال شخصان عالقين.

وأوضحت أن الانفجار جاء نتيجة تسرب غاز ما أدى إلى حدوث الانفجار في عدد من المنازل.

وقال مسؤولو الشرطة إن الانفجار شمل ثلاثة منازل، وتم انتشال شخصين من مكان الحادث في حالة خطيرة - أحدهما نُقل للخضوع إلى صدمة كهربية، والآخر نقل إلى المستشفى.

تم استدعاء ست وحدات طبية، تم استدعاء وحدات الإطفاء من مقاطعة بالتيمور للمساعدة.
قتلى وجرحى في انفجار كبير بمدينة بالتيمور الأمريكية.. فيديو وصور
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