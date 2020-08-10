خالد الجندي: احذروا من التفاخر على السوشيال.. والحسد يضر حينما يرفع الله الحصانة عن العبد.. فيديو

خالد الجندي يخصص حلقة اليوم عن الحسد

الجندي: لا وقت لترك الصلاة وطاعة الله

الإنسان معرض للحسد في أي وقت

الحسد يضر حينما يرفع الله الحصانة عن العبد

خالد الجندي يحذر من التفاخر على السوشيال





خصص الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقته اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون" والذي يذاع عبر فضائية "دي إم سي"، عن الحسد، بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.





وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يريدك أن تكون منتبها، لديك حالة من حالات التيقظ والتنبه، معقبًا: "إحنا مرهونين على فصلة سلك"، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ".





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه في لحظة من اللحظات يتبدل كل شيء، حيث تنقلب الأفراح إلى أحزان، والسعادة إلى هموم، لافتًا إلى أن فيروس كورونا ليس بعيدًا عن أحد، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلًا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا كأن لم تغن بالأمس".





وأشار إلى أنه لابد أن يأخذ الإنسان العظة والدرس بأن الدنيا ليست مضمونة لأحد، مستطردًا: "لا وقت لترك الصلاة، و الإلهاء عن ذكر الله، فالموت لا يفرق بين صغير وكبير، وبين غني وفقير، وبين صحيح ومريض، ولا يفرق بين عامة الناس وعظمائهم".





واستشهد، بقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اليوتيوبر مصطفى حفناوي، كان مشهورا وله كثير من المعجبين على مواقع التواصل الإجتماعي.





وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي. إم. سي"، أن مصطفى حفناوي، أصيب بمرض قبل أيام قليلة حتى توفاه الله وتسبب في حزن معجبيه.





وناشد الجندي، بعدم الإطمئنان إلى الفرح وأن يكون لديه حالة من التوازن في حياته، فالإنسان معرض للحسد في أي وقت.





عن جابر بن عبدالله، قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر" ومعنى هذا أن الحسد موجود.





وتابع: الله تعالى يقول في كتابه "ومن شر حاسد إذا حسد" وهنا القرآن يعترف بوجود الشر، ويحدث حينما يرفع الله الحصانة التأمينية عن العبد، فيكون عرضة للإصابة بالحسد والتأذي من شره.





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان قد يحسد نفسه بنفسه، كأن يقف أمام المرآة ولا يشكر الله على حسن صورته وهيئته.





وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن مقولة "ما يحسد المال إلا أصحابه" صحيحة وموجودة، ويقول القرآن كذلك "وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا".





وأشار إلى أن الكثير من الفتيات تنشر صورهن على مواقع التواصل الإجتماعي ولا يدرون أنه بخلاف من ينظرون إليها بشهوة فإن هناك من ينظرون إليها نظرة حسد، محذرا من كثرة نشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي والتي فيها تباهي وتفاخر.





ونصح خالد الجندي، أن نكثر من ذكر الله بأي صيغة كانت وقراءة القرآن، وحينما نرى أمرا جميلا نقول "ما شاء الله لا قوة إلا بالله".





وفيما يلي أدعية تمنع من الحسد:

« أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».





« أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».





« أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ».





« بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ »





« اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».





« اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».





« بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».



