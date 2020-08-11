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ديني

أزهري يشرح كيفية إخراج الزكاة عن التجارة بين المسلم وغيره.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:01 ص
الزكاة
الزكاة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي المهدي، مدرس الفقه بجامعة الأزهر، إن التعامل مع غير المسلم في التجارة لا حرج فيه وهو جائز شرعا.


وأضاف المهدي، في البث المباشر للصفحة الرسمية للازهر الشريف، أنه في حال الشراكة بين المسلم وغير المسلم في التجارة، وأراد المسلم إخراج الزكاة، فإن إخراج الزكاة يكون للمسلم فقط وليس لغير المسلم إخراج الزكاة لأنها غير واجبة عليه.


وأشار إلى أن إخراج الزكاة يكون فقط في نصيب المسلم في التجارة أما غير المسلم فلا زكاة في نصيبه، منوها إلى أن المفهوم العام للزكاة هو إخراجها لتطهير المال من الشوائب الداخلة عليه.


وذكر أن أي شخص له دخل بشكل عام ينبغي عليه أن ينمي ماله حتى لو بالإخراج منها الصدقة على سبيل الاستحباب إذا لم يستوف شروط إخراج الزكاة.
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