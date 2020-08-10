إياد نصار يكشف سر إتقانه لـ اللهجة المصرية.. فيديو

كشف الفنان إياد نصار ، طريقة إتقان اللهجة المصرية على الرغم من أن جنسيته أردنية.





وقال إياد نصار في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "المنطقة العربية ليست غريبة عن اللهجة المصرية لأن الثقافة تشكلت من الدراما المصرية".





وأضاف إياد نصار: "عند تقديم شخصية مصرية يعتبر أمرا صعبا ويحتاج إلى اختلاط الفرد في الشارع المصري مع المصريين".





ولفت إياد نصار: "على الفرد أن يتعرف على أصل الشخصية المصرية وهذا أمر يحتاج إلى وقت ومجهود".



