صيانة وتوزيع مقاعد لكبار السن.. جنوب الجيزة ينهي تجهيز 28 مقرا انتخابيا

أنهى حي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبدالفتاح رئيس الحي، استعداداته وتجهيزاته لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراءها اليوم الثلاثاء وعلى مدار يومين، بتجهيز 28 مقر انتخابي في نطاق الحي وذاك لاستقبال الناخبين.





وشملت التجهيزات النهائية لحي جنوب الجيزة، صيانة وتركيب ٦٠ كشاف صوديوم وليد داخل وخارج المدارس و تركيب عدد ٥ أعمدة و خمس كشافات بشارع زكريا ابن بخنس لإنارة الشارع.





كما شملت التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ توزيع مقاعد لكبار السن في محيط اللجان الانتخابية، وتزويد محيط اللجان بمظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس خلال عملية أدائهم بأصواتهم.





وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية، والتي تم تشكيلها بناء على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق غدا الثلاثاء وعلى مدار يومين.





وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المقرات والمراكز أعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .





كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمتابعه انتخابات مجلس الشيوخ، لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر .

ووجه محافظ الجيزة الدعوة المواطنين الى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم



