عقب هاتريك اليوم.. عبدالله السعيد قصة تألق ونجومية في الملاعب المصرية





ويحتل عبدالله السعيد المركز الثامن من حيث الأهداف فى تاريخ الدوري المصري.

ويتصدر حسن الشاذلي بـ 173 هدفا، وحسام حسن 168، والسيد الضظوي 127، مصطفى رياض 122، محمود الخطيب 109، أحمد الكأس 107، محمد ابوتريكه 106، جمال عبدالحميد 101.





وواصل عبدالله السعيد تألقه اليوم أمام طنطا عقب إحراز هاتريك في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجوله الـ 19 من بطولة الدوري المصري.





ويرصد موقع صدى البلد أبرز محطات عبدالله السعيد انطلاقته الأولى في نادي الإسماعيلي...





1- انضم عبدالله السعيد في بداياته لـ فريق الإسماعيلي وحتى وصل لـ سن الـ 26 حيث شارك مع منتخب الشباب في كأس العالم 2005 وتألق وحاز على إعجاب وإشادة الجميع.





2- قرر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الأول على ضمه للفراعنة عقب تألقه.





3- في 14 سبتمبر 2011 انضم عبدالله السعيد لـ فريق الأهلي لتبدأ كسيرة أخرى من التألق والنجومية.





4- حجز عبدالله السعيد مكانا أساسيا داخل فريق الأهلي وأصبح من الركائز الأساسية حتى موسم 2018 وحدثت أزمة بينه وبين مجلس الإدارة وخرج للإعارة لأحد الأندية الفنلندية ثم انضم لـ الأهلي السعودي.





5- انضم موسم 2019 لـ فريق بيراميدز المصري ليتوج اليوم بدخوله نادي الـ 100.





6- أحرز عبدالله السعيد مع فريق الأهلي 70 منذ 2011 وحتى 2018 بمختلف البطولات.





7-أحرز عبدالله السعيد 6 أهداف مع المنتخب الأول منذ موسم 2008 حتى 2018.

بحروف من ذهب سطر عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز اليوم عقب تكريمه لدخوله نادي الـ 100 هدف ليصبح زميلا لـأعظم اللاعبين المصريين وعلى رأسهم محمود الخطيب وجمال عبدالحميد.