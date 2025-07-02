أهالي منشأة حيدر ببني سويف يشكون من تسريب مياه مجهولة المصدر ببعض الشوارع

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، بزيارة ميدانية إلى قرية منشأة حيدر التابعة لمركز بني سويف، وذلك لبحث وفحص شكوى عدد من أهالي القرية بشأن وجود مياه مجهولة المصدر في بعض شوارع ومنازل المنطقة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة علي يوسف رئيس المدينة ومسؤولو الوحدة المحلية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم المرور الميداني بالشوارع المتأثرة للوقوف الفعلي على طبيعة الشكوى وتحديد أسبابها تمهيدًا لوضع حلول عاجلة.

وخلال جولته، التقى السكرتير العام المساعد بعدد من الأهالي واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم، مؤكدًا اهتمام المحافظة بسرعة التعامل مع الشكاوى وتحقيق استجابة فعلية على أرض الواقع.

حيث تم التوجيه بضرورة مراجعة شبكة المياه داخل المنطقة للتأكد من سلامة الوصلات، بالإضافة إلى تكليف الجهات المعنية بالاستمرار في أعمال كسح خزانات الصرف الخاصة بالأهالي بصورة منتظمة، مع التشديد على أن تشمل عمليات الكسح تطهير العمق الكامل للخزانات وليس مجرد سحب المياه فقط.

كما تم التأكيد على ضرورة سحب عينات من المياه المسربة وتحليلها لمعرفة مصدرها بدقة، سواء كانت ناتجة عن تسرب من شبكة المياه أو ناتجة عن اختلاط بمياه ترعة الإبراهيمية القريبة من القرية، وذلك لضمان اتخاذ إجراءات فنية دقيقة تستند إلى نتائج التحاليل، بما يحقق الحماية البيئية والصحية للأهالي.