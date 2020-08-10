لعبنا بشرف.. طلعت يوسف: راض عن أداء اللاعبين أمام الزمالك وحققنا هدفنا.. فيديو

أبدى طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رضاه بالنتيجة التي حققها فريقه في مواجهة الزمالك التي أقيمت مساء الإثنين وانتهت (1-1)، بالجولة الـ18 للدوري المصري الممتاز.





وقال طلعت يوسف، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس2" بعد المباراة: "حققنا هدفنا في مباراة الزمالك ولعبنا بشرف وإخلاص".









وأضاف: "نجحنا في الوصول لنتيجة مرضية بالنسبة لنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها بسبب الغيابات، خاصةً أننا كنا نواجه فريقا كبيرا بحجم نادي الزمالك الذي يملك فريقين".





وأتم المدير الفني للاتحاد السكندري قائلا: "اعتمدنا على التغييرات التي أجريناها في الشوط الثاني، وحاولنا استغلالهم بأكبر قدر حتى تمكنا من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة".



