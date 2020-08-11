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رياضة

ليست المرة الأولى.. حازم إمام منتقدا لاعبي الزمالك: فقدوا التركيز أمام الاتحاد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
انتقد حازم إمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق أداء لاعبي الفريق بعد التعادل أمام الاتحاد؛ مما تسبب في خسارة الفريق لنقطتين في النهاية.


وقال حازم إمام في الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "نحن الزملكاوية نعرف ذلك السيناريو ونشاهده كثيرا، بين شوطي اللقاء قلت لي لم نرَ أبو جبل وقلت لك ربنا يستر هذا يحدث دائما مع الفريق".


وشدد قائلا "يجب أن يكون التركيز أكثر من ذلك من لاعبي الزمالك، أحيي لاعبي الاتحاد على محاولتهم بعد الدقيقة 90".


وأضاع الزمالك العديد من الفرص المتتالية خلال اللقاء، بعد التقدم بهدف، قبل أن ينجح الاتحاد في التعادل في آخر دقيقة من المباراة.


وأضاف إمام "على لاعبي الزمالك أن يكون التركيز ثابتا حتى نهاية المباراة لكنهم شعروا أن الفريق ضمن نقاط المباراة ، الزمالك وصل إلى المرمى 16 مرة ومن غير الطبيعي أن تنتهي النتيجة بالتعادل".


واستطرد "الزمالك لعب بشكل جيد جدا أمام الاتحاد وكان أفضل طوال اللقاء وأخطر على المرمى".


واختتم حازم إمام تصريحاته "كل الاحترام لفريق الاتحاد على محاولته في النهاية رغم تفوق الزمالك".
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