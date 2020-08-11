ليست المرة الأولى.. حازم إمام منتقدا لاعبي الزمالك: فقدوا التركيز أمام الاتحاد

وقال حازم إمام في الاستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "نحن الزملكاوية نعرف ذلك السيناريو ونشاهده كثيرا، بين شوطي اللقاء قلت لي لم نرَ أبو جبل وقلت لك ربنا يستر هذا يحدث دائما مع الفريق ".

وشدد قائلا "يجب أن يكون التركيز أكثر من ذلك من لاعبي الزمالك، أحيي لاعبي الاتحاد على محاولتهم بعد الدقيقة 90".









وأضاع الزمالك العديد من الفرص المتتالية خلال اللقاء، بعد التقدم بهدف، قبل أن ينجح الاتحاد في التعادل في آخر دقيقة من المباراة.









وأضاف إمام "على لاعبي الزمالك أن يكون التركيز ثابتا حتى نهاية المباراة لكنهم شعروا أن الفريق ضمن نقاط المباراة ، الزمالك وصل إلى المرمى 16 مرة ومن غير الطبيعي أن تنتهي النتيجة بالتعادل".









واستطرد "الزمالك لعب بشكل جيد جدا أمام الاتحاد وكان أفضل طوال اللقاء وأخطر على المرمى".







